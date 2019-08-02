Yahya Kaptan’ın sivrisinekler ile imtihanı!..

Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit geçen yaz olduğu gibi bu yazda sivrisineklerden dert yanıyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ni istila eden sivrisinekler günlük hayatı çekilmez hale getiriyor. İzmit Belediyesi’ne şikayetini sosyal medyadan yazan bir vatandaş “İzmit, Yahya Kaptan sivrisinek kaynıyor, ısırdıkları yer anında şişiyor, hastaneye gidenler bile varmış, ilaçlama yapacak yerlerle irtibata geçilse ve gereken ilaçlama yapılsa çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Yahya Kaptan Mahallesi dışındaki diğer mahallelerden de sivrisinekler konusunda oldukça fazla şikayet geliyor.