Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit geçen yaz olduğu gibi bu yazda sivrisineklerden dert yanıyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ni istila eden sivrisinekler günlük hayatı çekilmez hale getiriyor. İzmit Belediyesi’ne şikayetini sosyal medyadan yazan bir vatandaş “İzmit, Yahya Kaptan sivrisinek kaynıyor, ısırdıkları yer anında şişiyor, hastaneye gidenler bile varmış, ilaçlama yapacak yerlerle irtibata geçilse ve gereken ilaçlama yapılsa çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Yahya Kaptan Mahallesi dışındaki diğer mahallelerden de sivrisinekler konusunda oldukça fazla şikayet geliyor.
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Yahya Kaptan’ın sivrisinekler ile imtihanı!..
Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit geçen yaz olduğu gibi bu yazda sivrisineklerden dert yanıyor.
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Yorumlar
(8 )
izmitli - hergün ilaçlanıyormuş, yok haftada bir ilaçlanıyormuş. dalgamı geçiyorsunuz. ben kartepede oturuyorum bu sene hiç ilaçlama olmadı kartepede. neredesin kartepe belediyesi. nerede. hemde yeni kartepe belediyesi yakınındayım. inşallah o belediyenin personeli sivri yüzünden hastanelik olur
Nurgül Subaşı - @Özge Bozkurt bende Körfezde oturuyorum. hiç ilaçlamaya rastlamadım. Geçen gün belediyeyi aradım Büyükşehir ilgileniyor dediler. orayıda aradım ilaçlama yapıyoruz diye cevap verdiler. çocuklarımızın heryeri yara bere içinde ilaçlıyorlarsa biz neden görmüyoruz. insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı ...
Hakan Bagi - evet çünkü yahya kaptan her gün ilaçlanıyo diger mahhallerede haftada birgün bende konak hastanesinin orda oturuyorum sivrisinek ve aşırı sinek lenme var mahhallede ve izmit belediyesi yada kocaeli büyükşehir kim çare bulacaksa bulsun partici falan da degilim sadece bu sorun çözülsün lütfen kim çözecek bilemem
Ersim - Her mahalledeki yeşilliklerde var 2 çocuğumu da hastaneye iğne yaptırdım.kolları,bacakları şişti
Nu - Murat beyi'in söylediği gibi, Karşıyaka ve Değirmenderede aynı sivrisineklerden var, siyah ve üstü beyaz çizgili, aşırı saldırganlar. Biyolojik sinek olabilir geçen seneden beri varlar..
Murat - evet geç kalınmış bir haber Kocaeli ilin genelinde son iki yıldır çok değişik bir sivri sinek var siyah üstü beyaz çizgili ışırdığı yeri şişiriyor aynı zamanda hiç vızıldamıyor sanki biolojik sivri sinek konunun gerekli makamlarca araştırılması gerekmektedir
Vatandaş - Sadece orası mı ben Körfez de oturuyorum evde sivrilerin perişan etmediği aile üyesi kalmadı çok zor olmamalı koskoca bir belediyenin kendi ilçe sınırlarını ilaçlaması
Özge Bozkurt - ilaclaniyor 2 gecede bir ama fayda etmiyor hep yurt dışından gelen hayvanlar yüzünden oluyor bunlar
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