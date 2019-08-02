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Yahya Kaptan’ın sivrisinekler ile imtihanı!..

Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit geçen yaz olduğu gibi bu yazda sivrisineklerden dert yanıyor.
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Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit geçen yaz olduğu gibi bu yazda sivrisineklerden dert yanıyor. Yahya Kaptan Mahallesi’ni istila eden sivrisinekler günlük hayatı çekilmez hale getiriyor. İzmit Belediyesi’ne şikayetini sosyal medyadan yazan bir vatandaş “İzmit, Yahya Kaptan sivrisinek kaynıyor, ısırdıkları yer anında şişiyor, hastaneye gidenler bile varmış, ilaçlama yapacak yerlerle irtibata geçilse ve gereken ilaçlama yapılsa çok iyi olur” ifadelerini kullandı. Yahya Kaptan Mahallesi dışındaki diğer mahallelerden de sivrisinekler konusunda oldukça fazla şikayet geliyor.

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Yorumlar

(8)
08

izmitli - hergün ilaçlanıyormuş, yok haftada bir ilaçlanıyormuş. dalgamı geçiyorsunuz. ben kartepede oturuyorum bu sene hiç ilaçlama olmadı kartepede. neredesin kartepe belediyesi. nerede. hemde yeni kartepe belediyesi yakınındayım. inşallah o belediyenin personeli sivri yüzünden hastanelik olur

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 17:11
07

Nurgül Subaşı - @Özge Bozkurt bende Körfezde oturuyorum. hiç ilaçlamaya rastlamadım. Geçen gün belediyeyi aradım Büyükşehir ilgileniyor dediler. orayıda aradım ilaçlama yapıyoruz diye cevap verdiler. çocuklarımızın heryeri yara bere içinde ilaçlıyorlarsa biz neden görmüyoruz. insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı ...

Yanıtla . 0Beğen 02 Ağustos 17:04
06

Hakan Bagi - evet çünkü yahya kaptan her gün ilaçlanıyo diger mahhallerede haftada birgün bende konak hastanesinin orda oturuyorum sivrisinek ve aşırı sinek lenme var mahhallede ve izmit belediyesi yada kocaeli büyükşehir kim çare bulacaksa bulsun partici falan da degilim sadece bu sorun çözülsün lütfen kim çözecek bilemem

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 16:21
05

Ersim - Her mahalledeki yeşilliklerde var 2 çocuğumu da hastaneye iğne yaptırdım.kolları,bacakları şişti

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 16:14
04

Nu - Murat beyi'in söylediği gibi, Karşıyaka ve Değirmenderede aynı sivrisineklerden var, siyah ve üstü beyaz çizgili, aşırı saldırganlar. Biyolojik sinek olabilir geçen seneden beri varlar..

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 15:27
03

Murat - evet geç kalınmış bir haber Kocaeli ilin genelinde son iki yıldır çok değişik bir sivri sinek var siyah üstü beyaz çizgili ışırdığı yeri şişiriyor aynı zamanda hiç vızıldamıyor sanki biolojik sivri sinek konunun gerekli makamlarca araştırılması gerekmektedir

Yanıtla . 2Beğen 02 Ağustos 15:23
01

Vatandaş - Sadece orası mı ben Körfez de oturuyorum evde sivrilerin perişan etmediği aile üyesi kalmadı çok zor olmamalı koskoca bir belediyenin kendi ilçe sınırlarını ilaçlaması

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 14:42
02

Özge Bozkurt - @Vatandaş 01 nolu yoruma cevabı: ilaclaniyor 2 gecede bir ama fayda etmiyor hep yurt dışından gelen hayvanlar yüzünden oluyor bunlar

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 15:04
Diğer 6 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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