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İYİ Parti’de Kocaeli'den 3 aday ve 3 aday adayı!

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultay’ında ilimizden GİK üyeliği için Cumali Durmuş, Ruhittin Sönmez, Harun Demirkaya aday olurken, Zekai Kahyaoğlu, Ersin Özyılmaz ve Dicle Akın aday adayı olacak.
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İYİ Parti, tüzük kurultayında yapılan bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için yarın olağanüstü kurultaya gidiyor. “Bugün geleceğin ilk günü” ana temasıyla Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan 4. Olağanüstü Kurultay’da, Genel İdare Kurulu (GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri seçilecek. Bin 60 delegenin oy kullanacağı kurultayda yapılacak seçimle daha önce 80 olan ancak mayıs ayındaki tüzük kurultayında 50’ye düşürülmesi kararlaştırılan GİK üyeleri belirlenecek.

Cumali DURMUŞ

Ruhittin SÖNMEZ

Harun DEMİRKAYA

3 ADAY 3 ADAY ADAYI VAR

Çarşaf listeyle gerçekleştirilecek olan kurultayda ilimizden 3 aday ve 3 aday adayı bulunuyor. 16 delegenin bulunduğu İYİ Parti’de GİK üyeliği için Cumali Durmuş, Ruhittin Sönmez, Harun Demirkaya aday olurken, Zekai Kahyaoğlu, Ersin Özyılmaz ve Dicle Akın aday adayı olacak. Aday adaylarının, aday olmaya hak kazanabilmesi için ise delegelerden 60 imza toplaması gerekiyor. Her ismin başına bir kutucuk konulacak ve bu kutucuktan en az 38, en fazla 75 kişi işaretlenmek suretiyle delegeler oy kullanacak. En fazla oyu alandan en az oyu alana kadar sıralanmak suretiyle GİK ve MDK belirlenecek.

Ersin Özyılmaz

Zekai Kahyaoğlu

Dicle Akın

DEMOKRATİK BİR KONGRE OLACAK

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Kocaeli’de adayve aday adaylarının çıkması beni çok memnun etti. Türkiye’de 50 yıllık partilerin bile zorlandığı seçimi çarşaf liste ile yapacağız. Demokratik bir kongre olacak. 20 aylık bir parti olarak çarşaf liste ile kongre yapmak büyük bir cesaret ister. Güzel bir kongre geçireceğiz. Tüm adaylara başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu. Selin BECER

Kocaeli’deki Üst Kurul Delegeleri şu şekilde:

Lütfü Türkkan

Serdar Kaman

Ufuk Turan

Nusret Acur

Ekrem Korkmaz

Beyler Sevindik

Esra Tolu

Hilal Altınay

Büşra Karademir

Mehmet Baş

İdris Türkten

Ercan Sarıkaya

Harun Demirkaya

Turgut Karagöz

Orhan Çakar

Recai Gönenç

Bugün 13:41 TSİ - Siyaset

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