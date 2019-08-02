Kocaelispor kombine biletleri satışa çıktı

Kocaelispor’un yeni sezon kombine biletleri satışa çıktı. Fuar içerisindeki kulüp binasında atılacak biletler için fiyat listesi de kesinleşti…
İşte biletler ve fiyatları…
PROTOKOL 1000 TL
UEFA ALT 500 TL
MARATON ALT 200 TL
GÜNEY ALT 150 TL
Kocaelispor kombine biletleri fuardaki kulüp binasında satışa çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz