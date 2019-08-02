Balıkesir’de yolcu otobüsü alev aldı

Balıkesir’in Gökçeyazı kırsalında yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsün içinde insanların olduğu bilgisi verildi. Otobüs yangınına, polis ekipleri, 112 ambulansları ve Balıkesir Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre 1'i çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.