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Özdilek’ten sünnet şöleni

Özdilek Holding tarafından bu yıl 16’ıncısı düzenlenen Geleneksel Sünnet Şöleni ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayıp Özdilek bünyesinde çalışan ailelerin çocukları sünnet oldu.
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1992 yılından bu yana gerçekleşen Özdilek Holding Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında bugüne kadar 2 bin 99 çocuğun sünnet edilmesine olanak sağlandı.

ŞÖLEN BURSA’DA YAPILDTI

280 çocuğun sünnet olduğu Özdilek Holding 16. Geleneksel Sünnet Şöleni, Özdilek Bursa Alışveriş Merkezi yeşil alanında gerçekleşti. Şölen programı Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla ve dualarla başladı. Duaların ardından Bursa yöresinde erkekler tarafından müziksiz oynanan kılıç kalkan oyunu sergilendi ve misafirlere yemek ikramı yapıldı.

DOYASIYA EĞLENCE

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında, “Allah çocuklarımıza iyi birer gelecek lütfetsin. Sağlıkla sıhhatle diğer mürüvvetlerini de görmeyi nasip etsin. Onların mutluluğu dünyanın mutluluğu demektir. Onların mutlu olması dünyanın mutlu bir yer olması demektir” sözlerine yer verdi. Konuşmanın ardından takı törenine geçildi. Holdingin üst düzey yöneticileri, şölende sünnet olan tüm çocuklara takılarını hediye etti. Takı töreninin ardından şarkılara getirdiği güzel yorumuyla

ŞÖLENE İLGİ BÜYÜK

Gülnur Gökçe ve Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat’ın sahnesiyle şenlenen şölende büyük küçük herkes doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda Özdilek çalışanları evlatlarının ilk mürüvvetlerini böyle güzel bir organizasyonla yaşamanın mutluluğuyla alandan ayrıldı.

Bugün 14:52 TSİ - Ekonomi

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