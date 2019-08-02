Özdilek’ten sünnet şöleni

1992 yılından bu yana gerçekleşen Özdilek Holding Geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında bugüne kadar 2 bin 99 çocuğun sünnet edilmesine olanak sağlandı.
ŞÖLEN BURSA’DA YAPILDTI
280 çocuğun sünnet olduğu Özdilek Holding 16. Geleneksel Sünnet Şöleni, Özdilek Bursa Alışveriş Merkezi yeşil alanında gerçekleşti. Şölen programı Mevlid-i Şerif’in okunmasıyla ve dualarla başladı. Duaların ardından Bursa yöresinde erkekler tarafından müziksiz oynanan kılıç kalkan oyunu sergilendi ve misafirlere yemek ikramı yapıldı.
DOYASIYA EĞLENCE
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emir Murat Özdilek, günün anlam ve önemine değindiği konuşmasında, “Allah çocuklarımıza iyi birer gelecek lütfetsin. Sağlıkla sıhhatle diğer mürüvvetlerini de görmeyi nasip etsin. Onların mutluluğu dünyanın mutluluğu demektir. Onların mutlu olması dünyanın mutlu bir yer olması demektir” sözlerine yer verdi. Konuşmanın ardından takı törenine geçildi. Holdingin üst düzey yöneticileri, şölende sünnet olan tüm çocuklara takılarını hediye etti. Takı töreninin ardından şarkılara getirdiği güzel yorumuyla
ŞÖLENE İLGİ BÜYÜK
Gülnur Gökçe ve Türk halk müziğinin güçlü sesi Kubat’ın sahnesiyle şenlenen şölende büyük küçük herkes doyasıya eğlendi. Gecenin sonunda Özdilek çalışanları evlatlarının ilk mürüvvetlerini böyle güzel bir organizasyonla yaşamanın mutluluğuyla alandan ayrıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz