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KO-MEK’te fotoğrafçılık eğitimi de veriliyor

Son dönemde moda olan dış çekim fotoğrafçılığı konusunda kursiyerlere uygulamalı eğitim verildi.
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KO-MEK Fotoğrafçılık Branşı, kursiyerleri için son dönemde moda olan dış çekim konusunda geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Fotoğrafçılık kursiyerleri hem genç bir çiftin hayalini gerçekleştirdi, hem de fotoğrafçılık alanında önemli bir mesleki deneyim kazandı.  KO-MEK Fotoğrafçılık Branşında müfredat gereği dış çekim konusuna geçildi. Kurs merkezlerinde usta öğreticiler tarafından konunun teknik özellikleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

ÇEKİM TEKNİKLERİ

Kursiyerlere bu kapsamda dış çekimde uyulması gereken teknikler aktarıldı. Derslerde dış çekimde ışığın önemine vurgu yapılarak, hava şartlarına göre fotoğrafçının en uygun şekilde ışığı ayarlaması gerektiği ifade edildi. Fotoğrafı çekilecek öznenin ışık düzeninde doğru noktaya yönlendirilmesi ve poz verme tekniklerinin üzerinde duruldu. Ayrıca kadraj teknikleri ve dış çekim esnasında kullanılacak reflektörün doğru kullanılmasının fotoğrafın kalitesini arttıracağı anlatıldı.

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