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Miço Koyu temizleniyor

Büyükşehir Belediyesi’nin kadınlara özel olan Miço Koyu Kadınlar Plajı, her gün 13 personel tarafından titizlikle temizleniyor.
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Kandıra’daki  sahiller özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşları konuk ediyor. Sahillerin ve plajların temizliğini titizlikle yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajı’nın temizliğini her gün aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan temizlik çalışmalarında, 6’sı bayan toplam 13 personel tarafından yapılıyor. Bölgede mıntıka temizliği çalışmalarında kum, yosun ve evsel atık temizliği yapılıyor. Çalışmalarda günlük ortalama 16 metre küp çöp toplanıyor.

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