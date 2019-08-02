Miço Koyu temizleniyor

Kandıra’daki sahiller özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşları konuk ediyor. Sahillerin ve plajların temizliğini titizlikle yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mavi Bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajı’nın temizliğini her gün aralıksız olarak gerçekleştiriliyor. Sabah ve akşam saatlerinde yapılan temizlik çalışmalarında, 6’sı bayan toplam 13 personel tarafından yapılıyor. Bölgede mıntıka temizliği çalışmalarında kum, yosun ve evsel atık temizliği yapılıyor. Çalışmalarda günlük ortalama 16 metre küp çöp toplanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz