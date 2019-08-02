Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:05 TSİ- Gündem G: Bugün 16:13 TSİ

Marketi soymaya çalışan hırsız, komşuları uyandırınca kaçtı

Kartepe'de bir marketi soymaya çalışan hırsız, levye ile kilidi kırmaya çalışırken gürültü yapınca çevredeki komşuların uyanması sonucu kaçarak gözden kayboldu. Acemi hırsızın, soygun denemesi ise güvenlik kamerasına yansıdı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Olay 24 Temmuz gecesi Kartepe Sarımeşe’de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Pir’e ait markete gece 02.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz bir kişi, beyaz bir araçla gelerek elindeki torbadan çıkardığı levye ile iş yerinin kepenklerini tutan kilitleri kırmaya başladı. Kepenkleri tutan ilk kilidi kıran şahıs, ikinci kilidi kırmaya çalışırken kilidin sağlam çıkması sonucu başarılı olmadı. Kırmaya çalıştığı kilitten çok ses çıkması sonrasında market karşısındaki bina sakinlerinin uyanmasına neden olan şüpheli, pencereye çıkan komşuların bağırması sonucu markete giremeden olay yerinden geldiği araçla kaçarak uzaklaştı.

İş yerini açarken kilidi kırık görünce güvenlik kamerasına koştu

Sabah iş yerini açmaya geldiğinde kepenklerdeki kilitlerden birinin kırık olduğunu gören işletmeci Mustafa Pir ise güvenlik kameralarını izleyince markete hırsızın girmeye çalıştığı anları gördü. Görüntüleri alarak polis merkezine giden Pir, şikayetçi olurken olay nedeniyle psikolojik rahatsızlık yaşamaya başladı.

Hırsızlık girişimini izledi psikolojisi bozuldu

8 yıldır market işletmeciliği yaptığını ilk kez bir hırsızlık girişimi ile karşılaştığını söyleyen Mustafa Pir, “Gece saat 02.00’de marketimize girmeye çalışmışlar. Kilidi kırmışlar, diğer kilidi de zorlamışlar. Çıkan seslerle komşularımız rahatsız olmuş ve uyanmışlar. Yüksek sesle bağırınca da şüpheliler korkup kaçmışlar. Biz görüntülerle beraber şikayetimizi yaptık, suç duyurusunda bulunduk. Bunlarla ilgili maddi zararımız yok ama manevi olarak çok huzursuzuz. Bu girişim ciddi şekilde bizde sağlık sorunları oluşturdu, gece uyuyamama şeklinde. Yetkililerden caydırıcı önlemler almalarını istiyoruz. Hırsızlık suçlarının ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan marketteki hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iş yerine önüne gelen bir şüpheli yüzünü kapişonla kapatarak elindeki levye ile kepenk kilitlerini açmaya çalışıyor. Levye ile ilk kilidi kıran hırsızlık şüphelisi, birinci kilidi kırdığında çıkan sesle çevresini kontrol ederek ikinci kilide geçiyor. İkinci kilidin sağlam olması nedeniyle bir türlü kırmayı başaramayan şüpheli, bu sırada çıkan sesle uyanan komşuların bağırması ile geldiği gibi kaçarak gözden kayboluyor.

Bugün 15:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Sunay Akın ile tarih koridoru mask
Sunay Akın ile tarih koridoru
Atatürk'ün yanına kendi heykelini yaptırdı! mask
Atatürk'ün yanına kendi heykelini yaptırdı!
Cephanelik alanında büyük tehlike! mask
Cephanelik alanında büyük tehlike!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Büyükakın'dan Hürriyet'e iade-i ziyaret mask
Büyükakın'dan Hürriyet'e iade-i ziyaret
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı

GALERİ

40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL