Kriz dernekleri de etkiledi

2013 yılında kurulan Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği, bugüne kadar birçok sokak hayvanına umut ışığı oldu. Kocaeli’de hayvan hakları alanının genişletilmesi için mücadele etti ve farkındalık yarattı. Ancak ülkemizin içinden geçtiği ekonomik kriz KOHSAVDER’i de etkiledi.

ÜYE AİDATI 10 TL

KOHSAVDER, sokak hayvanlarıyla ilgili faaliyetlerini üye aidatlarıyla gerçekleştiriyordu. Bugüne kadar hiçbir kişi ve kurumdan ayni ve nakdi yardım almayan ve sadece az sayıda üyesinin aylık 10 TL cüzi aidat ödemeleri ile faaliyetlerini sürdüren dernek, ayakta kalabilmek için toplumun her kesiminden destek bekliyor.

KRİZ, DERNEKLERİ BİLE ETKİLEDİ

Kocaeli Doğa ve Hayvan Hakları Savunucuları Derneği Başkanı Tülay Çetin, faaliyetlerine devam edemeyecek durumda olduklarını açıkladı. Tülay Çetin, “Bugüne kadar sadece gönüllülerin ve üyelerimiz desteğiyle faaliyetlerimiz gerçekleştirdik. Hayvan dostlarımızla ilgili gerçekleştirdiğimiz faaliyetler de oldukça maliyetli. Mevcut krizle birlikte bu maliyetler daha arttı” diye konuştu.

500 TL BULUNAMAZSA

Derneğin 500 TL gibi bir miktara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Tülay Çetin, “İlk etapta 500 TL gibi bir rakam dernek faaliyetlerimizin devam etmesine olanak sağlayacak. Ancak bu rakamı temin edemezsek maalesef derneği feshetmek durumda kalacağız” dedi.

TÜLAY ÇETİN KİMDİR?

Dernek başkanı olan Tülay Çetin Doğa ve Hayvan Hakları konusunda oldukça büyük bir birikime sahiptir. Kendisi Kocaeli bölgesinde aynı misyonla kurulmuş olan bir başka derneği de 2008-2013 yılları arasında 5 yıl yönetmiş ayrıcaHAYTAP adıyla bilinen ve 2008 yılında federasyon statüsü kazanan organizasyonun da 4 yıldan uzun bir süre yazışma sorumluluğunu üstlenmiştir. Kocaeli Üniversitesinde öğrenciolduğu esnada üniversitede bulunmayan KOÜ Doğa ve Hayvan Dostları Öğrenci Kulübünü kurmuş, öğrenciliği sonuna kadar da öğrenci kulübünün başkanlığını yürütmüştür.Tüm bunların yanında kendisi Kent Konseyi Doğa ve Hayvan Dostları Grubunun da kurucusu olarak, uzun bir süre söz konusu grubun başkanlık görevini yürütmüştür. Tüm bu organizasyonların hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi sürecinde örgütlü ve kolektif çalışma bilinciyle hareket ederek Kocaeli ili içerisinde 2000’li yıllardan bugüne dek amacauygun etkili çalışmalar ile ses getirmiş ve yasal mevzuatların uygulanması konusunda aktif rol oynamıştır. Selin BECER