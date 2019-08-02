Hyundai, güneş enerjisi ile çalışan araç üretecek

Son zamanlarda geliştirdiği üst düzey teknolojilerle otomobillerinin kalitesini ve konforunu artıran Hyundai, son olarak solar şarj sistemini tanıttı. Özellikle hibrit ve tamamen elektrikli modellerde kullanılacak olan bu yeni teknoloji sayesinde araçların yakıt verimliliği ve sürüş menzilleri de artırılmış olacak.

EMİSYONU DÜŞÜRÜYOR

Hyundai’nin ilk olarak Yeni Sonata Hybrid modelinde kullandığı bu sistem, aracın elektrik güç kaynağını destekleyerek yakıt sarfiyatı elde ederken aynı zamanda çevreye saldığı emisyon seviyesini de düşürmüş olacak. İlerleyen dönemlerde diğer Hyundai modellerinde de kullanılacak olan bu sistem, markanın mobilite kavramına da bakış açısını gözler önüne seriyor. Sadece çevre dostu modeller değil aynı zamanda içten yanmalı motorlara sahip Hyundai modelleri de bu sistemi kullanarak daha efektif bir şekilde elektrik üretimi yapacak. Bu sayede daha az yakıt tüketilerek çevreye karşı sorumluluk da artırılacak.

TAVANA MONTE EDİLDİ

Solar şarj sistemi, otomobilin tavanına monte edilmiş silikon güneş panellerinden oluşuyor. Güneşten alınan ısı ile paneller aktif hale geliyor ve daha sonra bu ısı da fotonlar aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Elde edilen elektrik enerjisi daha sonra aküde depolanıyor ve gerektiği durumlarda güç olarak motora iletiliyor. Ayrıca bu işlem, araç hareket halindeykende devam ediyor ve şarj süreci asla kesilmiyor. Böylelikle akünün yüzde 30 ila 60'ıgüneş enerjisi ile şarj edilebiliyor. Hyundai mühendislerine göre, günlük 6 saatlik şarjla aracınmenzilini yıllık 1.300 km’den fazla artırması bekleniyor.