Ebru ile Barbaros evlendi

Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh ve Hatice Birinci’nin oğulları Barbaros Hayrettin ile Seher-İsmail Vonal’ın güzel kızları Ebru Vonal, düzenlenen görkemli düğün ile yaşamlarını birleştirdi. Karamürsel Şiir Cafe’de yapılan düğün ile bir ömür birlikte olma sözü veren çiftin bu mutlu günlerine Vonal ve Birinci ailelerin yakınlarının yanı sıra, çok sayıda davetli yalnız bırakmadı.
BOL BOL EĞLENDİLER
Ebru ve Barbaros Hayrettin Birinci çifti mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan konuklara teşekkür ederek tebrikleri kabul etti. Gece boyunca çalan müzikler eşliğinde gelin-damat’ın yanı sıra konuklarda pisti boş bırakmayarak geç saatlere kadar eğlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz