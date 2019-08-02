Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:26 TSİ- Yaşam G: Bugün 15:28 TSİ

Ahmet Haktan delikanlı oldu

Ali-Ayhan Aygün’ün biricik oğulları Ahmet Haktan sünnet olarak delikanlılığa adım attı. Düğüne Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel ve yönetimi, mahalle muhtarları katıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Elif-Ayhan Aygün’ün biricik oğulları, Karamürsel Pazarköy Mahallesi Muhtarı Aydın Aygün’ün ve Basri Bahar’ın torunları Ahmet Haktan, Karamürsel-Dereköy Mahallesi’ndeki Vonal Kır Bahçesi’nde yapılan muhteşem bir sünnet merasimi ile delikanlılığa adım attı.

ÇOK EĞLENDİLER

Düğün salonuna alkışlar eşliğinde giren Ahmet Haktan’ın düğün merasimi sünnet çocuğunun anne ve babasının dans etmesiyle başladı ve ardından geceye katılan konuklar danslara eşlik etti. Sanatçının bir birinden güzel Türk sanat müziği ile eğlenen, oyun havaları eşliğinde eğlencenin tadına varan konuklar, güzel bir gece geçirdiler. Bütün akrabaları ve arkadaşları yanında olduğu için sevinçli olan Ahmet Haktan, sünnet çocuğu olmanın tadını çıkardı.

Bugün 15:26 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Kocaeli için 5 günlük hava tahmini mask
Kocaeli için 5 günlük hava tahmini
Sevilen polis, Karamürsel’e veda ediyor mask
Sevilen polis, Karamürsel’e veda ediyor
Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek mask
Gece Yolcuları, nostalji rüzgârı estirecek
Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi mask
Ebru ve Koray mutluluğa evet dedi
Murat Kekilli: Kocaeli benim için çok özel mask
Murat Kekilli: Kocaeli benim için çok özel
CHP’li kadınlar Ormanya’da mask
CHP’li kadınlar Ormanya’da
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı

GALERİ

40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL