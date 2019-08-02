Ahmet Haktan delikanlı oldu

Karamürsel’in tanınmış ailelerinden Elif-Ayhan Aygün’ün biricik oğulları, Karamürsel Pazarköy Mahallesi Muhtarı Aydın Aygün’ün ve Basri Bahar’ın torunları Ahmet Haktan, Karamürsel-Dereköy Mahallesi’ndeki Vonal Kır Bahçesi’nde yapılan muhteşem bir sünnet merasimi ile delikanlılığa adım attı.

ÇOK EĞLENDİLER

Düğün salonuna alkışlar eşliğinde giren Ahmet Haktan’ın düğün merasimi sünnet çocuğunun anne ve babasının dans etmesiyle başladı ve ardından geceye katılan konuklar danslara eşlik etti. Sanatçının bir birinden güzel Türk sanat müziği ile eğlenen, oyun havaları eşliğinde eğlencenin tadına varan konuklar, güzel bir gece geçirdiler. Bütün akrabaları ve arkadaşları yanında olduğu için sevinçli olan Ahmet Haktan, sünnet çocuğu olmanın tadını çıkardı.