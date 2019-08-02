Karamürsel’den ilk hac kafilesi yola çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Suudi Arabistan’a giden ilk hac kafilesi Karamürsel İlhan Çınar Alanı’nda düzenlenen törenle dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı. Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, AKP Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Asım Yağcı’nın katıldığı törenle, yakınları tarafından kutsal topraklara uğurlanan hacı adayları gözyaşlarını tutamadı.

KUTSAL TOPRAKLAR

Törende Kur’an-ı Kerim okurken Karamürsel İlçe Müftüsü Mehmet Vefa Özdemir de hacı adayları için dua etti. Bu yıl Karamürsel’den 65 hacının kutsal topraklara gideceğini ifade eden Kaymakam Ahmet Narinoğlu, “Bizim geleneğimizde hacca uğurlamanın çok özel bir yeri var. Bizler bugün ibadet sevincinizi görmeye geldik, paylaşmaya geldik. Duanızı almaya ve dua etmeye geldik” diye konuştu.

HAYALLER GERÇEK OLDU

Karamürsel Kızılay Şubesi Başkanı Yusuf Ziya Alemdar (69) eşi Havva Alemdar (69) ’10 yıldır bu anı beklediğini belirterek, “Allah ne kısmet ederse onu yapmaya gücümüz var. Allah herkese nasip etsin” dedi. Hacı adaylarının Türkiye’den gidişleri 5 Ağustos’a kadar devam edecek. Dönüşleri ise 17 Ağustos ile 13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.