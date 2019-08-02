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Millet Kıraathanesi Derince’ye hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel önem verdiği projeler arasında yer alan Millet Kıraathanesi, Derince’de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Aygün, “Kıymetli halkımızı ve özellikle gençlerimizi Millet Kıraathanemize bekliyoruz” dedi.
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önemli bir projeyi daha ilçe halkının hizmetine sundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projeleri arasında da bulunan Millet Kıraathanesi’nin açılışı Deniz Mahallesi İstasyon Caddesi Kanarya Sokak'taki Tarihi Gar Binası’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.

VAAT EDİLEN HİZMETLER

Millet Kıraathanesi’nin açılış töreninde konuşan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Taahhütümüz olan Millet Kıraathanemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. İlçemizde rutin hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanında vaat ettiğimiz çalışmalarımızı da bir bir hizmete sunmaya devam ediyoruz. Kıraathanemizde ilçe halkımızın dinlenebileceği sohbet edebileceği kitap okuyabileceği çayını kahvesini içebileceği bir alan oluşturduk.

KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Yozgat Vali yardımcımız Şükrü Çakır’ın katkıları da çok büyük. 4 bin 500 adet kitabı Millet Kıraathanemize tahsis ettiler. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Amacımız milletimize hizmet etmek. Vatandaşlarımızı kitap okumaya yöneltme gayreti içerisindeyiz. Halkımızın okuma alışkanlığını arttırmak için bu alanları oluşturarak ilk adımı atmış bulunuyoruz. İnşallah kıymetli halkımızı ve özellikle gençlerimizi buraya bekliyoruz” dedi. Konuşmaların ardından protokol mensupları ile programa katılan vatandaşlar Millet Kıraathanesi’ni gezerek incelemelerde bulundu. Binlerce kitabın yer aldığı kıraathane vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladı.

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