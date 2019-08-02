Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla TEB’in aktif toplamı yılın başından itibaren yüzde 5 artarak 101.5 milyar TL’ye ulaşırken, net kârı 629.6 milyon TL olarak gerçekleşti. TEB’in ekonomiye ve müşterilerine sağladığı desteğin en önemli göstergesi olan krediler ise aynı dönemde toplam aktiflerinin yüzde 64.4’ünü oluşturdu. Risk yönetimine ve aktif kalitesine öncelik veren TEB’in 2019 yılının ilk yarısında toplam kredileri 65.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, aynı dönemde toplam mevduat ise yüzde 3 oranında artarak 65.9 milyar TL oldu.
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TEB’in aktifleri % 5 büyüdü
Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2019 yarıyıl finansal sonuçlarını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz