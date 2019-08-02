İl müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; Bakanlığımızca III.Tarım Orman Şûrası; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesine; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin teminine; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesine; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanmasına, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesine; tarımsal piyasaların düzenlenmesine; orman ve mera yönetimine; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulmasını hedeflemektedir.

FİKİR VE DÜŞÜNCELER

Bu bağlamda Bakanlığımızın sura.tarimorman.gov.tr adresinde “Görüşünü Bildir” platformu açılmıştır. Bakanlığımız Bu platform ile III. Tarım Orman Şûrası Kapsamında sizlere fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açıkça ifade edebileceğiniz bir paylaşım alanı sunmaktadır. Şimdiden tarım sektörüne yönelik görüş, önerileri ve projelerinizi bizimle paylaşmanız büyük önem arz etmektedir. “