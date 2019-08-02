Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:30 TSİ- Ekonomi G: Bugün 15:32 TSİ

Görüşünü Bildir!

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada internette “Görüşünü Bildir” platformu oluşturdukları belirtildi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İl müdürlüğü konuyla ilgili şu açıklamada bulundu; Bakanlığımızca III.Tarım Orman Şûrası; bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin geliştirilmesine; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğinin teminine; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımına; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesine; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanmasına, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesine; tarımsal piyasaların düzenlenmesine; orman ve mera yönetimine; tabiatın korunmasına ilişkin stratejiler oluşturulmasını hedeflemektedir.

FİKİR VE DÜŞÜNCELER

Bu bağlamda Bakanlığımızın sura.tarimorman.gov.tr adresinde “Görüşünü Bildir” platformu açılmıştır. Bakanlığımız Bu platform ile III. Tarım Orman Şûrası Kapsamında sizlere fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açıkça ifade edebileceğiniz bir paylaşım alanı sunmaktadır. Şimdiden tarım sektörüne yönelik görüş, önerileri ve projelerinizi bizimle paylaşmanız büyük önem arz etmektedir. “

Bugün 15:30 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Hyundai Assan Genel Müdürü ayrılıyor mask
Hyundai Assan Genel Müdürü ayrılıyor
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı mask
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı
Hyundai'da üretim duruyor mask
Hyundai'da üretim duruyor
Balyanoz Cafe Bayram’da hizmete girecek mask
Balyanoz Cafe Bayram’da hizmete girecek
Temassız ödemelerde işlem limiti yarından itibaren 120 TL olacak mask
Temassız ödemelerde işlem limiti yarından itibaren 120 TL olacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı

GALERİ

40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL