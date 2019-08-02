Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon elektrik kullanıcısına tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında bir kez daha yer alma başarısını gösterdi. Sepaş Enerji, Türkiye’nin dev şirketlerinin sıralandığı listeye, 2018 yılında gerçekleştirdiği 3.830.145.000 TL’lik ciroyla 94’üncü sıradan girdi. Geçtiğimiz yıl 98. sırada yer alan yüzde 36’lık ciro artışı ile 94. sırada yer aldı.
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Sepaş Enerji Capital 500 listesinde ilk 100’de
Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında 1,7 milyon elektrik kullanıcısına tedarik hizmeti veren Sepaş Enerji, Capital dergisi tarafından 21 yıldır düzenlenen “Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi” araştırmasında bir kez daha yer alma başarısını gösterdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz