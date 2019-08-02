Türkiye’nin Turkcell’inden tüm zamanların en iyi ilk 6 ayı

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 2019’un ilk yarısını güçlü operasyonel ve finansal sonuçlarla noktaladı. Turkcell’in yılın ilk yarısında elde ettiği gelir toplamı 11 milyar 866 milyon TL’ye, net kârı ise 1 milyar 690 milyon TL’ye ulaşarak tarihi en yüksek seviyelerine çıktı. Elde edilen bu başarılı sonuçların da etkisiyle şirketin 2019 yılı için açıklanan FAVÖK marjı hedefi ise yüzde 39-41 olarak yukarı yönlü revize edildi.

YENİ MÜŞTERİ

“Önce müşterim” diyen Turkcell’in ikinci çeyrekte de güçlü çift haneli büyümesini sürdürdüğüne dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Operasyonel verimliliğimizi artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar ve sunduğumuz yenilikçi çözümlere artan talebin etkisiyle bu çeyrek de hızlı büyümemizi sürdürerek yılın ilk yarısını rekorlarla noktalamayı başardık. Yeni müşteri deneyimi yaklaşımımız sayesinde abone sayımızı artırdık” dedi.