Trafik Şubeden bayram seferberliği

Önceki gün Kocaeli Otogarı’nda Trafik Denetleme Şube Müdürü Mehmet Gölükcü önderliğinde diğer trafik personelinin de katıldığı toplantıya otobüs firma yetkilileri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda, şehirlerarası yolcu taşımacılığının daha düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi, otobüslerin karışmış olduğu kazalar ile can kayıplarının en aza indirilmesi için alınacak önlemler masaya yatırılırken, otobüs firması çalışanlarının da trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve önerileri alınarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

EMNİYET KEMERİ UYARISI

Toplantıda, özellikle şoförlerin uygun hızda seyretmeleri, hız ihlali yapmamaları ve uykusuz bir şekilde araç kullanmamaları gerektiği hatırlatılırken, sefere çıkış sırasında hem şoförlerin hem de yolcuların emniyet kemeri takmaları yönünde tavizsiz olmaları, host ve hosteslerin emniyet kemeri takılması hususundaki uyarılarını seyahat süresince daha sık yapmaları istendi. Ayrıca 10 numara yağ olarak tabir edilen yakıtların araçlarda kullanılmamasına özen gösterilmesi dile getirilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına işbirliği içerisinde hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.