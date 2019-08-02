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Körfez Artvinlilerden, bal ve kültür festivali

Yaklaşık 10 bin Artvinli; Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek olan 'Artvin Bal ve Kültür Festivali'nde  bir araya gelecekler.
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Körfez Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenecek ve Kocaeli’de bir ilk olacak olan festivalin hazırlıkları 3 aydır devam ediyor. Yerel sanatçıların sahne alacağı programda; yöresel bir çok ürünün de satışı yapılacak. Körfez İlimtepe Mesire Alanında gerçekleştirilecek olan festivale 10 bin kişinin katılması planlanıyor.

ARTVİN BALI TANITILACAK

Yapılacak organizasyon için, Artvin'in önde gelen sivil  toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri, siyasi parti yetkilileri, bir çok bürokrat davet edildi. Artvin Belediyesi,  bu organizasyona katılım sağlayacak olanlara ulaşım imkanı sağlayacak. 8 Eylül tarihinde sabahın erken saatinden akşamın ilerleyen saatine kadar devam edecek olan festivalide, bir çok eğlence etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte Artvin’in  dünya çapında ünlü olan Artvin Balının Arı Yetiştiriciler Birliği ve Artvin  OR-KOP  tarafından tanıtımı ve satışı yapılacak.

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