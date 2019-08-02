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O projeyi yine dava ettiler

CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri Termal Grup Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş.’nin Darıca’ya yapmak istediği proje ile ilgili açtıkları davanın ardından yaptıkları basın açıklamasında, “CHP Grubu olarak Darıcalıların ve Darıca’nın hakkını sonuna kadar savunacağız” dediler.
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Termal Grup Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş. Darıca Emek Mahallesi’nde (Eski Kurban pazarının olduğu) yere bir proje yapmak istemişti. Yapılmak istenen projede 33, 39 ve 43 katlı bloklardan olmak üzere birbiriyle bütünleşik tek bir kuleden oluşan gökdelenler, marina, 5 yıldızlı otel, AVM olacaktı. Ancak projenin bazı kişilere özel bir ayrıcalık hem de Darıca’nın ve Darıcalıların menfaatine yarar getirmeyeceği ifade eden geçmiş dönem CHP Darıca Belediyesi meclis üyeleri projenin iptali için idari mahkemeye dava açmışlardı. Kocaeli 2. İdare Mahkemesi 18 Ocak 2018 tarihinde oy birliğiyle bu projenin durdurulması yönünde karar aldı.

DAVAYI AÇTIK

Ancak Termal Grup Turizm ve Otelcilik Sanayi Ticaret A.Ş. yapılmak istenen projede bazı imar tadilat değişiklikleri yapılarak haziran ayı meclis toplantısında yeniden gündeme geldi. CHP’li meclis üyelerinin projenin iptal edilmesine rağmen yeniden meclis gündemine gelmesine anlam veremediklerini ve projeye karşı olduklarını ifade ettiler. Proje AKP’lilerin oyçokluğuyla mecliste kabul edildi. Projenin meclisten geçmesi üzerine CHP’liler projenin iptali için Kocaeli İdari Mahkemesi’ne giderek dava açtılar. CHP Darıca Belediyesi Meclis Üyeleri açtıkları davanın ardından yaptıkları basın açıklamasında, “Kocaeli 2. İdare Mahkemesi tarafından 18 Ocak 2018 tarihinde oy birliğiyle durdurulma kararı alınan bu projenin yeniden meclis gündemine gelerek meclisten oyçokluğuyla geçmesinin ardından CHP grubu olarak hukuki süreci başlatmak üzere gerekli davayı açtık.

AYRICALIĞIN SEBEBİNİ MERAK EDİYORUZ

Darıca’nın ve Darıcalıların menfaatine olmayan bu projede 33, 39 ve 43 katlı bloklardan olmak üzere birbiriyle bütünleşik tek bir kuleden oluşan gökdelenler, marina, 5 yıldızlı otel, AVM olacak. Ancak öte yandan Darıca’daki diğer vatandaşlara Darıca deprem bölgesi diyerek 3-5 kat dışında başka izni verilmiyor. CHP Grubu olarak Darıcalıların ve Darıca’nın hakkını sonuna kadar savunmak için elimizden gelen tüm gayret ve çabayı göstereceğiz” şeklinde görüş belirttiler.

Bugün 15:50 TSİ - Siyaset

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