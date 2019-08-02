31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Darıca Belediye Başkanı Aday Adayı olan Zeynep Subaşı, merhum Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi saflarına katıldı. Subaşı, “Benim kimseye bir kırgınlık veya kızgınlığım yok. Her insana insan olduğu için değer veriyorum. Sayın Fatih Erbakan’ın çağrısını ve görüşlerini daha samimi buldum. Siyasette bir koltuk sevdam ve maddi beklentim yok. Bu şehrin insanlarına hizmet edebilmek için Yeniden Refah Partisi’ne geldim. Benim amacım hizmet etmek” diyerek geçişini duyurdu.
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AKP’li aday adayı YRP’ye geçti
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Darıca Belediye Başkanı Aday Adayı olan Zeynep Subaşı, Fatih Erbakan’ın kurduğu Yeniden Refah Partisi saflarına katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz