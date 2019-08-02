İzmit Belediyespor bir Amerikalı daha aldı

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Türkiye kadınlar Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü, yabancı transferde son olarak kadrosuna "Avery Warley Talbert "ı katarak yabancı transferi tamamladı. 5 numara pozisyonunda oynayan Avery, daha önce de ülkemizde oynadı.