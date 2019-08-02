Türkiye kadınlar Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü, yabancı transferde son olarak kadrosuna "Avery Warley Talbert "ı katarak yabancı transferi tamamladı. 5 numara pozisyonunda oynayan Avery, daha önce de ülkemizde oynadı.
Bugün 16:03 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:54 TSİ
İzmit Belediyespor bir Amerikalı daha aldı
Türkiye kadınlar Süper Ligi temsilcimiz İzmit Belediyespor Gençlik Kulübü, yabancı transferde son olarak kadrosuna "Avery Warley Talbert"ı katarak yabancı transferi tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz