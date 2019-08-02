ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gölcük'te kavga ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Müslüm A., adliyeye gönderilirken, tişörtünü başının üzerine çekerek, yüzünü sakladı.
Gölcük'te kavga ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz