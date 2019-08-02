Gölcük'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gölcük'te kavga ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Müslüm A., adliyeye gönderilirken, tişörtünü başının üzerine çekerek, yüzünü sakladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
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Yorumlar
(4 )
İzmitlik - Bu katilin cezasını öldürülen gencin ailesine sorup öyle vermeli. Devlete değil vatandaşa kastetmiş ve katletmiş. Adalet sistemi çürük.
Mustafa - İdam kesinlikle gelmeli bu ülkeye kimin ne taşıdığı belli değil yazık değil mi gencecik delikanliya Allah ailesine sabırlar versin mekanı cennet olsun.
Ersoy Kandemir - İki gram onurun yok,sabahtan akşama piskopatlık yap,ondan sonra git masumu bıçakla öldür,elli kere yazdım o bölgeye duyarlı olunmalı diye yetkililere!Allah seni de seni yetiştirenlerinde belasını versin!
Meli̇ha Balcı - Zaten çocukları yetiştirmek ve korumak ailenin görevi yoksa sonu böyle felaket oluyor.
Hele içkiden ,boşuna dememişler içki bütün kötülüklerin anasıdır.
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