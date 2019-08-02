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Gölcük'teki cinayetin zanlısı tutuklandı

Gölcük'te kavga ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gölcük'te kavga ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak, öldüren Müslüm A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Müslüm A., adliyeye gönderilirken, tişörtünü başının üzerine çekerek, yüzünü sakladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

(4)
04

İzmitlik - Bu katilin cezasını öldürülen gencin ailesine sorup öyle vermeli. Devlete değil vatandaşa kastetmiş ve katletmiş. Adalet sistemi çürük.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 13:00
02

Mustafa - İdam kesinlikle gelmeli bu ülkeye kimin ne taşıdığı belli değil yazık değil mi gencecik delikanliya Allah ailesine sabırlar versin mekanı cennet olsun.

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 20:33
01

Ersoy Kandemir - İki gram onurun yok,sabahtan akşama piskopatlık yap,ondan sonra git masumu bıçakla öldür,elli kere yazdım o bölgeye duyarlı olunmalı diye yetkililere!Allah seni de seni yetiştirenlerinde belasını versin!

Yanıtla . 1Beğen 02 Ağustos 19:26
03

Meli̇ha Balcı - @Ersoy Kandemir 01 nolu yoruma cevabı: Zaten çocukları yetiştirmek ve korumak ailenin görevi yoksa sonu böyle felaket oluyor.

Hele içkiden ,boşuna dememişler içki bütün kötülüklerin anasıdır.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 09:42
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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