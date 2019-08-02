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Büyükakın: Hürriyet ile hizmet için her yere gideriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Yürüyüş Yolu’nu en kısa zamanda birlikte gezeceklerini söyleyen Büyükakın, “Bu millete hizmet için birlikte her yere gideriz” dedi.
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hürriyet, Büyükakın’ı belediye binasının kapısında karşıladı. Samimi gerçekleşen ziyarete AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, İzmit Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın, Nurettin Bulut, ve meclis üyeleri katıldı.

GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Fatma başkanımıza iade-i ziyaret ederek tebrik etmek istedik. Hayırlı hizmetler diliyoruz. İnşallah birlikte çalışmamız gereken yerlerde güzel hizmetler yapacağız. Kendisine başarılar diliyorum görevi hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

1 ADIM GELENE 10 ADIM GİDERİM

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Başkanımızın ayaklarına sağlık. Bu kent hepimizin. Başkanımızın iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyoum. El birliği ile inşallah tüm Kocaeli’ye hizmet etmek nasip olur. Seçimler bitti artık hizmet zamanı. Milletten aldığımız yetkiyi millete kullanmalıyız. Ortak çalışma alanlarında ortak çalışmalar üretmek çok kıymetli. Daha önce de dedim. Bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Bu hepimize düşen görev. Başkanımıza bugün gösterdiği olgunluk ve hoşgörü için teşekkür ediyorum” dedi.

BİRLİKTE HER YERE GİDERİZ

İzmit Yürüyüş Yolu’nu birlikte ne zaman gezeceksiniz sorusuna Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “En uygun zamanda” diyerek yanıt verdi. Ardından Fatma Kaplan Hürriyet ise, “Başkanımız talebime olumlu geri dönüş yaptı. Başkanımız doğal olarak benden daha yoğun o yüzden zamanı kendisine bıraktım ben kendisine uyacağım” dedi. Bunun üzerine Büyükakın esprili bir dille “Sadece Yürüyüş Yolu’nda mı yürümemizi istiyorsunuz. Bu millete hizmet için birlikte her yere gideriz” dedi. Selin BECER

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