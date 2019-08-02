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Gölcük’te hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Gölcük'te hafriyat firmasından demir malzemeler çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Olay önceki hafta Gölcük Halıdere’de bulunan bir hafriyat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halıdere’deki hafriyat firmasında demir çalındığını fark eden iş yeri sahipleri, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından inceleme başlatan Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin Ç.A. ve İ.B. olduğunu belirledi. Tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri 2 şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.

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