Olay önceki hafta Gölcük Halıdere’de bulunan bir hafriyat firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Halıdere’deki hafriyat firmasında demir çalındığını fark eden iş yeri sahipleri, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından inceleme başlatan Gölcük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şüphelilerin Ç.A. ve İ.B. olduğunu belirledi. Tespitin ardından harekete geçen polis ekipleri 2 şüphelileri gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslar ifadelerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.
Bugün 16:42 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 16:43 TSİ
Gölcük’te hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı
Gölcük'te hafriyat firmasından demir malzemeler çaldığı belirlenen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz