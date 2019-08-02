İşte Türkiye vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını açıkladı. Soylu, "Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk." açıklamasında bulundu.