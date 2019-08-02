İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını açıkladı. Soylu, "Bugüne kadar çocuklar da dahil olmak üzere 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildi. Bunların 47 bini ergin, 45 bin 280'i çocuk." açıklamasında bulundu.
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İşte Türkiye vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan Suriyeli sayısını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz