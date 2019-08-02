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Başiskele'de çalışanlara %18 zam

Başiskele Belediyesi Ağusyos ayı meclis toplantısı bugün Başiskele Belediyesi meclis salonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında gerçekleşti.
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Başiskele Belediyesi Ağusyos ayı meclis toplantısı bugün Başiskele Belediyesi meclis salonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında gerçekleşti. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, çalışanlarına yüzde 18 yaptığını açıkladı.

“YÜZDE 18 ZAM YAPTIK”

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Çalışırlarımızın büyük bir bölümü KHK ile işe girmiştir bu yüzden yüzde dört zam alması söz konusuydu. Seçimden önce bu gündeme geldi ve biz sendikamızla anlaştık. İlk olarak belediye farklı işlerde çalışan arkadaşlarımız farklı zam alması ile ilgi oldu. Genel anlamda yüzde 18 zam yapıldı, tabi iş olarak bunlar farklı farklı bir zam alacak. Yani temizlik işlerinde çalışıp ta farklı bir ücreti kimse almayacak. Bu sayede arkadaşlarımızı enflasyona karşı korumuş olduk. KHK ile bayram için işçilerimize sadece 75 TL ödüyordu biz 180 liraya çıkardık. Bu konuda çok çalıştık ve biz bunun belediye de çok iyi olacağını düşünüyoruz. Ücret dengesizliği konusuna da böylelikle el atmış olduk." dedi.

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