Darıca Belediyesi, henüz tespit edilemeyen kişilerce Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaş ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığını, Kurban Bayramından ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması için para yardımı talep ettiklerini tespit etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri, kamu yararı gözeten ve asıl işi Darıca’ya ve Darıcalılar’a hizmet etmek olan Darıca Belediyesi’nin başta başkanı, başkan yardımcıları ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi. Darıca’da faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Darıcalı vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Darıca Belediyesi yetkilileri, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.
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Darıca Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı
Darıca Belediyesi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve başkan yardımcılarının adı kullanılarak Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi kimseler için giysi yardımı yapılacağı ve bu konuda para talep edildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz