Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:09 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:42 TSİ

Darıca Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Darıca Belediyesi, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve başkan yardımcılarının adı kullanılarak Kurban Bayramında ihtiyaç sahibi kimseler için giysi yardımı yapılacağı ve bu konuda para talep edildiği bilgisinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Darıca Belediyesi, henüz tespit edilemeyen kişilerce Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve başkan yardımcılarının isimlerini kullanarak vatandaş ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığını, Kurban Bayramından ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması için para yardımı talep ettiklerini tespit etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada yapılmak istenen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat çeken belediye yetkilileri, kamu yararı gözeten ve asıl işi Darıca’ya ve Darıcalılar’a hizmet etmek olan Darıca Belediyesi’nin başta başkanı, başkan yardımcıları ve her hangi bir yetkilisinin adının kullanılarak para yardımı veyahut diğer yardımların toplanmasının mümkün olmayacağının altını çizdi. Darıca’da faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Darıcalı vatandaşları bu tür ‘dolandırıcılık’ girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Darıca Belediyesi yetkilileri, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.

Bugün 09:09 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
160 kilometre hıza çıktıktan 1 saat sonra kaza yaptı mask
160 kilometre hıza çıktıktan 1 saat sonra kaza yaptı
Çocuk, çocuğu öldürdü! mask
Çocuk, çocuğu öldürdü!
Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı mask
Çalışmasını isteyen kocasını bıçakladı
Eski Baro Başkanı hastaneye kaldırıldı mask
Eski Baro Başkanı hastaneye kaldırıldı
Acil serviste darp! mask
Acil serviste darp!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

GALERİ

İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL