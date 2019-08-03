İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık

Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in daha önce hayvan satıcılarına sağladığı satış yerleri fiyat indirimi ve ücretsiz konaklama imkânının yanında şimdide sağladığı ücretsiz ulaşım imkânı ile kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşları buluşturuyor. İzmit’ten hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, Modern Hayvan Pazarına 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Bayramın birinci günü de dâhil olmak üzere ücretsiz ring servisleriyle ulaşabilecek. Araç belirli saat aralıklarla İzmit Milli İrade Meydanı’ndan (Eski Perşembe Pazarı) kalkacak.
MİLLİ İRADE MEYDANI ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ
12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.30
MODERN HAYVAN PAZARI ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ
13.30 – 15.30 – 17.30 – 20.00
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
İzmitlik - Haber ile ilgili yorumum, güzel bir işe imza atılmış. Devamının gelmesi dileği ile. Küçük bir not, Sizi pohpohlayanlara değil eleştirenlere kulak verin. Gemi sağlam yüzerken herkes içinde yer almak ister..
İzmitlik - Yorumun devamı, Önünüzdeki maçlara bakamazsınız. Şehitler söz konusu olduğunda bu millet unutmaz. Tiyatro,tiyatro,tiyatro diye paylaşıp sildiğiniz o twitten sonra bir şans yakaladınız ama bu şansı değerlendiremediniz.Üçüncü bir şans beklemeyin. Millet şans oyunları değil.
İzmitlik - Kadınların ba şa ra ma ya ca ğı iş yoktur. Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük yanlışı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü gecesinde yapmıştır. Bundan sonra ne yapsa da o gecenin kötü etkisini kolay kolay silemez. Sen bütün İzmit Halkının başkanı olmaya çalışmalıydın. Küçük yerlerde büyük işler başarılır. Hele bu bir kadınsa. Fırsatı kaçırdı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.