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İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık

İzmit Belediyesi’nden hayvan alıcıları ve satıcılarına bir kolaylık daha. Kurban Bayramı öncesi kurban alışverişi için hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlayan İzmit Belediyesi, yeni bir müjdeyle vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkânı sağlıyor.
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Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in daha önce hayvan satıcılarına sağladığı satış yerleri fiyat indirimi ve ücretsiz konaklama imkânının yanında şimdide sağladığı ücretsiz ulaşım imkânı ile kurban alışverişi yapmak isteyen vatandaşları buluşturuyor. İzmit’ten hayvan pazarına gitmek isteyen vatandaşlar, Modern Hayvan Pazarına 3 Ağustos Cumartesi gününden itibaren Bayramın birinci günü de dâhil olmak üzere ücretsiz ring servisleriyle ulaşabilecek. Araç belirli saat aralıklarla İzmit Milli İrade Meydanı’ndan (Eski Perşembe Pazarı) kalkacak.

MİLLİ İRADE MEYDANI ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ

12.00 – 14.00 – 16.00 – 18.30

MODERN HAYVAN PAZARI ARAÇ KALKIŞ SAATLERİ

13.30 – 15.30 – 17.30 – 20.00

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Yorumlar

(3)
03

İzmitlik - Haber ile ilgili yorumum, güzel bir işe imza atılmış. Devamının gelmesi dileği ile. Küçük bir not, Sizi pohpohlayanlara değil eleştirenlere kulak verin. Gemi sağlam yüzerken herkes içinde yer almak ister..

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:48
02

İzmitlik - Yorumun devamı, Önünüzdeki maçlara bakamazsınız. Şehitler söz konusu olduğunda bu millet unutmaz. Tiyatro,tiyatro,tiyatro diye paylaşıp sildiğiniz o twitten sonra bir şans yakaladınız ama bu şansı değerlendiremediniz.Üçüncü bir şans beklemeyin. Millet şans oyunları değil.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:44
01

İzmitlik - Kadınların ba şa ra ma ya ca ğı iş yoktur. Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük yanlışı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü gecesinde yapmıştır. Bundan sonra ne yapsa da o gecenin kötü etkisini kolay kolay silemez. Sen bütün İzmit Halkının başkanı olmaya çalışmalıydın. Küçük yerlerde büyük işler başarılır. Hele bu bir kadınsa. Fırsatı kaçırdı.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:40
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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