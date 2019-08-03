İzmit Belediyesi’nden vatandaşlara kolaylık

İzmitlik - Kadınların ba şa ra ma ya ca ğı iş yoktur. Fatma Kaplan Hürriyet, en büyük yanlışı, 15 Temmuz Şehitleri Anma Günü gecesinde yapmıştır. Bundan sonra ne yapsa da o gecenin kötü etkisini kolay kolay silemez. Sen bütün İzmit Halkının başkanı olmaya çalışmalıydın. Küçük yerlerde büyük işler başarılır. Hele bu bir kadınsa. Fırsatı kaçırdı.