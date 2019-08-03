Sigaraya zam iddiası... İşte yeni fiyatlar...

OFLU - 20 adet sigaranın 17 adedinin vergi karşılığı olduğu biliniyor. Milletin kanımı emiyorlar, sonrasında da 5-10 yandaş yap-işletçi yandaş firmalara aktarıyorlar. Yap-işlet-devret sözleşmeleri ortalama 20 yıl olduğunu düşünürsek gerisini siz hesaplayın.