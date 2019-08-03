Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:16 TSİ- Ekonomi G: Bugün 10:31 TSİ

Sigaraya zam iddiası... İşte yeni fiyatlar...

Bugünden itibaren sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. İddia sosyal medyada bir anda büyüyerek binlerce kişi tarafından paylaşımda bulunuldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bugünden itibaren sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Özellikle bu konu sosyal medyada gündem olduktan sonra vatandaşların konu hakkındaki araştırmaları da arttı. İşte güncel zamlı sigara fiyatları...

Sosyal medyada yer alan iddialara göre yeni sigara fiyat listesi şu şekilde:

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

JTI GRUBU ŞU ANKİ GÜNCEL FİYATLAR

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU ŞU ANKİ GÜNCEL FİYATLAR

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50

Bugün 09:16 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(3)
03

Babacan - Birde bizi AB ye almıyorlar diyoruz sigara listesine bakıyorum çoğu yabancı demekki biz Avrupa'da yaşıyoruz sonunda başardılar

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:17
02

OFLU - 20 adet sigaranın 17 adedinin vergi karşılığı olduğu biliniyor. Milletin kanımı emiyorlar, sonrasında da 5-10 yandaş yap-işletçi yandaş firmalara aktarıyorlar. Yap-işlet-devret sözleşmeleri ortalama 20 yıl olduğunu düşünürsek gerisini siz hesaplayın.

Yanıtla . 1Beğen 03 Ağustos 12:15
01

Yusuf can - Yapın yapın üç kuruşla memleketi kurtarcanız ya yuh size milletin kanını emmeye devam

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 11:26
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Efe Tur servis aracı kiralayacak mask
Efe Tur servis aracı kiralayacak
KKTC'de asgari ücrete zam mask
KKTC'de asgari ücrete zam
Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu mask
Emeklilerin bayram ikramiyesinin ödeneceği tarih belli oldu
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı mask
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı
Temassız ödemelerde işlem limiti yarından itibaren 120 TL olacak mask
Temassız ödemelerde işlem limiti yarından itibaren 120 TL olacak
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor mask
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş mask
AVM sapığı izlediği porno filminden esinlenmiş
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı mask
İş adamı İlker Ertuğ intihara kalkıştı
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok! mask
Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var! mask
Bora Uluç için acil trombosit ihtiyacı var!

GALERİ

İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA! mask
İzmit'te tramvay durağında FECİ KAZA!
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi mask
Kavgayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun mask
40 saniyede 80 bin TL’lik vurgun
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL