Sigaraya zam iddiası... İşte yeni fiyatlar...

Bugünden itibaren sigara fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Özellikle bu konu sosyal medyada gündem olduktan sonra vatandaşların konu hakkındaki araştırmaları da arttı. İşte güncel zamlı sigara fiyatları...
Sosyal medyada yer alan iddialara göre yeni sigara fiyat listesi şu şekilde:
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 14 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
JTI GRUBU ŞU ANKİ GÜNCEL FİYATLAR
WINST 13.00
WINST SLE 12.00
WINS DRK BL & DP BL 12.00
CML 12.00
CML SLE 11.5
CML RWRK 12.00
MNT CRL 11.5
MNT CRL SLE 11.00
LD 11.00
PHILIP MORRIS GRUBU ŞU ANKİ GÜNCEL FİYATLAR
MURT B. 10.00 12.00
LRK 10.00 12.00
LRK R. 9.50 11.50
PARL 13.50 15.50
MARL13.00 15.00
MARL T. 12.00 14.00
L 9.50 11.50
L RED 9. 11.00
MURT. 11.00 13.00
CHST 9.50 11.50
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Yorumlar
(3 )
Babacan - Birde bizi AB ye almıyorlar diyoruz sigara listesine bakıyorum çoğu yabancı demekki biz Avrupa'da yaşıyoruz sonunda başardılar
OFLU - 20 adet sigaranın 17 adedinin vergi karşılığı olduğu biliniyor. Milletin kanımı emiyorlar, sonrasında da 5-10 yandaş yap-işletçi yandaş firmalara aktarıyorlar. Yap-işlet-devret sözleşmeleri ortalama 20 yıl olduğunu düşünürsek gerisini siz hesaplayın.
Yusuf can - Yapın yapın üç kuruşla memleketi kurtarcanız ya yuh size milletin kanını emmeye devam
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