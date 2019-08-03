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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olacak

Ali Babacan'ın kuracağı partide hangi isimlerin yer alacağı tartışılırken, oluşumun merkezinde yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kurulacak yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddia edildi.
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Kurucusu olduğu AKP'den 18 yıl sonra istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarına ağırlık veren eski Bakan Ali Babacan'ın hangi isimlerle temasta olduğu ve kuracağı partinin nasıl bir çizgide siyaset izleyeceği günlerdir kulislerde konuşuluyor. Ancak yeni parti ile ilgili arka planda ise farklı bir durum yaşanıyor.

"OLUŞUMUN MERKEZİ İSTANBUL'DUR"

Yeni oluşumun merkezinde Babacan'ın mı yoksa Abdullah Gül'ün mü olacağı sorusu son günlerde sıkça dillendirilmeye başlandı. Babacan'ın ekibinde Abdullah Gül'ü oluşumun merkezindeki isim olarak benimseyenlerin sayısının oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor. Yeni parti çalışmaları içerisinde yer alan eski bir AKP milletvekilinin Gül'ü işaret ederek, "Oluşumun merkezi İstanbul'dur" dediği iddia edildi. Kulislerde yeniden Cumhurbaşkanı adaylığını düşünen Gül'ün, Babacan'ın partisinde gölge liderlik yapacağı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının kesin olduğunun da altı çiziliyor.

24 HAZİRAN SEÇİMİNDE ÇATI ADAYI OLMAK İSTEMİŞTİ

Abdullah Gül, 24 Haziran 2018'deki genel seçimlerde muhalefetin çatı adayı olmak istemiş ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çok daha önceden açıkladığı adaylığından vazgeçmemesi üzerine cumhurbaşkanı adaylığı gerçekleşmemişti. O süreçte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi ve iki ismin Gül'ün ikamet ettiği konutun bahçesine helikopter ile inmesi de çok konuşulmuştu. Kaynak: YENİÇAĞ

Bugün 09:36 TSİ - Siyaset

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Yorumlar

(2)
02

İzmitlik - Ne diye parlatıp duruyorlar anlamıyorum. Hayret etmekten başka ne icraatı varmış ki! İmza derseniz herkes atar önüne gelen evraka. Aramazsa da parmak badar mühür basar. Cilalayıp durmanın anlamı ne? Boyası mı dökülmüş acep?

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 12:30
01

Kibarcik - eee sıyasetın ınsan üzerindeki tezahürü nefıslerı doyumsuz oluyor nankör oluyorlar vefasız her türlü erdemlı ınsanda olmaması gereken hasletler bunlarda varmiş aldtıldık böyleleri ortaya cıkınca ileriye daha saglıklı bakmak gerektıgını anlayabılıyoruzveselam

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 10:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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