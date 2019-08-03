Olay, akşam saatlerinde Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servis'inde meydana geldi. İddia göre, psikiyatri hastası olan M.P., Doktor Salih K.'ya muayene olarak sadece yeşil reçete ile alınabilen bir ilacı yazmasını istedi. Salih K.'nın ilacı uzman doktorun yazması gerektiğini söylemesine sinirlenen M.P., doktorla tartışmaya başladı. Bu sırada sinir krizi geçiren M.P., doktora saldırarak darbettikten sonra Acil Servis'teki bilgisayarları ve masaları dağıtarak zarar verdi. Hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirilen M.P., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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İlaç yazmadı diye... Hastanede korku anları
Gaziantep'te, psikiyatri hastası M.P. (23), istediği ilacı yazmayan Doktor Salih K.'yı darbetti, Acil Servis'teki masa ve bilgisayarları kırdı.
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Yorumlar
(2 )
İzmitli - Bu tür hastalar aile yakınlarından birinin himayesinde olmalı. İlaç takibini yapacak davranışlarını gözlemleyip gerektiğinde hast, emniyete haber verecek. Devlet keşke her işe yetişebilse. Toplu rehabilite edilebilseler çok daha iyi. Toplum çıldırmış vaziyette. Hangi birine yetişeceksin. Allah doktorlara sabır versin.
Mülayim Çoksert - Sağlık personeline hizmet içi eğitimi olarak Karate,Kikboks,Judo dersleri verilmeye başlansın artık.
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