Sarımeşe’de şimdi moda futbol!

Sarımeşespor Futbol Akademisi bir yandan üretmeye devam ederken, diğer yandan düzenlediği organizasyonlarla adından söz ettiriyor. Teknik adamlığını Hakan Uygur’un yaptığı Sarımeşe, Beşiktaş Futbol Akademisi’ni tesislerinde ağırladı. Samimi görüntülerin yaşandığı etkinlik kapsamında iki takımın futbol okulu dostluk maçında bir araya geldi. Skorun önemsenmediği maçtaki şık goller gözlerini pasını silmeye yetti.

HAKAN UYGUR TEŞEKKÜR ETTİ

Sarımeşespor Futbol Akademisi Teknik Sorumlusu Hakan Uygur, “Fatih Alak ve Mesut Aygün kardeşlerime, bizleri kırmayıp tesislerimizde misafir olan Kocaeli Beşiktaş Futbol Okul’u sporcularına, sporcu velilerine, eski hakemimiz ve Kartepe Gençlik Spor personeli Selim Akman’a çok teşekkür ediyorum” dedi. Beşiktaş Futbol Okulu teknik sorumlularından Fatih Alak ise “Hakan hocamıza nazik davetlerinden ve örnek misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımı sunuyor, kendilerini de misafir etmekten onur duyacağımızı ifade etmek istiyoruz” dedi. Erdem ÖVÜÇ