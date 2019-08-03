Geçtiğimiz yıl 2.Lig’de başarılı olarak Türkiye Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Hasan Alemdar yönetiminde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeni sezonda dev takımlarla oynayacak ekibimiz, sıcak havaya rağmen Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda tempolu bir şekilde çalışıyor. Alemdar, 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün yeni sezonda da şehrin gururu olacağına inandığını belirtti.
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1. Lig’in kızlarına ara vermek yok
Geçtiğimiz yıl 2.Lig’de başarılı olarak Türkiye Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Hasan Alemdar yönetiminde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz