1. Lig’in kızlarına ara vermek yok

Geçtiğimiz yıl 2.Lig’de başarılı olarak Türkiye Kadınlar 1.Ligi’ne yükselen Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, Hasan Alemdar yönetiminde çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeni sezonda dev takımlarla oynayacak ekibimiz, sıcak havaya rağmen Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda tempolu bir şekilde çalışıyor. Alemdar, 1. Lig’de mücadele edecek olan Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nün yeni sezonda da şehrin gururu olacağına inandığını belirtti.