Milli kadın futbolcularımızdan Gülbin Hız, önümüzdeki sezon Gaziantep Alg takımının başarısı için mücadele edecek. Yeni sezon öncesi çalışmalarını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda sürdüren Gülbin’e eski antrenörü Hasan Alemdar tarafından övgü dolu sözler geldi. Alemdar “İlk milli sporcumuz, kadın futbolunun en iyilerinden, Gaziantep Alg’nin Gölcüklü futbolcusu Gülbin Hız sezon başı hazırlıklarını bizimle beraber yapıyor, Gülbin’in varlığı küçük sporcularımızı olumlu motive ediyor. Gülbin’imize yeni sezonda başarı diliyorum” dedi.
Bugün 10:08 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:09 TSİ
Vefakar futbolcu Gülbin!
Milli kadın futbolcularımızdan Gülbin Hız, önümüzdeki sezon Gaziantep Alg takımının başarısı için mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz