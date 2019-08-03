Vefakar futbolcu Gülbin!

Milli kadın futbolcularımızdan Gülbin Hız, önümüzdeki sezon Gaziantep Alg takımının başarısı için mücadele edecek. Yeni sezon öncesi çalışmalarını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda sürdüren Gülbin’e eski antrenörü Hasan Alemdar tarafından övgü dolu sözler geldi. Alemdar “İlk milli sporcumuz, kadın futbolunun en iyilerinden, Gaziantep Alg’nin Gölcüklü futbolcusu Gülbin Hız sezon başı hazırlıklarını bizimle beraber yapıyor, Gülbin’in varlığı küçük sporcularımızı olumlu motive ediyor. Gülbin’imize yeni sezonda başarı diliyorum” dedi.