Gölcüklü kulüpler çok mutlu!

Gölcük Belediyesi, Gölcük ilçedeki amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 17 kulübe malzeme desteği verildi. Malzeme dağıtım törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanı Murat Aydın, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, belediye yetkilileri ve kulüpler katıldı.
SEZER: GÖLCÜK BİR ADIM ÖNDE
Başkan Sezer yaptığı konuşmada “Burada pırıl pırıl gençler görüyoruz. Gençlerimiz spor yaparak sağlıklı bir neslin oluşmasını sağlayacaklar. Yerel yönetimler olarak bizler özellikle Gölcük’ün adını sporla, kültürle, sanatla duyurulabilmesi için gayret sarf edeceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Gölcük zaten bu anlamda diğer ilçelere nazaran önde olduğu her zaman gösteren bir kent konumundadır” dedi.
GÜLE GÜLE KULLANIN
Konuşmasına devam eden Başkan Sezer, “3. Lig’de profesyonel futbol, 2. Lig’de de kadın voleybol takımımız var. Amatör liglerde mücadele eden 28 kulübümüz var. En son Yüzbaşılar Kulübü kuruldu. 17 kulübümüzün malzeme olarak ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Sporcularımıza, teslim ettiğimiz malzemeleri güle güle kullanmalarını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Sezer, Başkan Aydın ile birlikte, Gölcük İdman Yurdu ve Gölcük Karadeniz Spor arasında oynanacak karşılaşmanın da başlama vuruşunu yaptı.
MALZEME DESTEĞİ ALAN KULÜPLER
İşitme Engelliler SK
Değirmenderespor
Gölcük İdmanyurdu
Harb-İşspor
İhsaniyespor
İhsaniye Doğan
Ulaşlıspor
Halıderespor
Kavaklıspor
Şirinköyspor
Hisareynspor
Gölcük GB.
Yazlıkspor
Asarköyspor
Çiftlikspor Kulübü
Gölcük Karadeniz
Yüzbaşılarspor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz