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Gölcüklü kulüpler çok mutlu!

Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, 17 spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.
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Gölcük Belediyesi, Gölcük ilçedeki amatör spor kulüplerine destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 17 kulübe malzeme desteği verildi. Malzeme dağıtım törenine Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyon Başkanı Murat Aydın, Başkan Yardımcısı Fikret Ormancıoğlu, belediye yetkilileri ve kulüpler katıldı.

SEZER: GÖLCÜK BİR ADIM ÖNDE

Başkan Sezer yaptığı konuşmada “Burada pırıl pırıl gençler görüyoruz. Gençlerimiz spor yaparak sağlıklı bir neslin oluşmasını sağlayacaklar. Yerel yönetimler olarak bizler özellikle Gölcük’ün adını sporla, kültürle, sanatla duyurulabilmesi için gayret sarf edeceğimizi ilk günden itibaren söylüyoruz. Gölcük zaten bu anlamda diğer ilçelere nazaran önde olduğu her zaman gösteren bir kent konumundadır” dedi.

GÜLE GÜLE KULLANIN

Konuşmasına devam eden Başkan Sezer, “3. Lig’de profesyonel futbol, 2. Lig’de de kadın voleybol takımımız var. Amatör liglerde mücadele eden 28 kulübümüz var. En son Yüzbaşılar Kulübü kuruldu. 17 kulübümüzün malzeme olarak ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. Sporcularımıza, teslim ettiğimiz malzemeleri güle güle kullanmalarını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Sezer, Başkan Aydın ile birlikte, Gölcük İdman Yurdu ve Gölcük Karadeniz Spor arasında oynanacak karşılaşmanın da başlama vuruşunu yaptı. 

MALZEME DESTEĞİ ALAN KULÜPLER

İşitme Engelliler SK

Değirmenderespor

Gölcük İdmanyurdu

Harb-İşspor

İhsaniyespor

İhsaniye Doğan

Ulaşlıspor

Halıderespor

Kavaklıspor

Şirinköyspor

Hisareynspor

Gölcük GB.

Yazlıkspor

Asarköyspor

Çiftlikspor Kulübü

Gölcük Karadeniz

Yüzbaşılarspor

Bugün 10:08 TSİ - Spor

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