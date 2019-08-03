İlimizin başarılı sağ beklerinden Murat Yıldız yeni sezonda da Değirmenderespor forması giyecek. Murat transferi ile ilgili olarak “2 yıldır formasını giydiğim Değirmenderespor ile tekrardan anlaşmış bulunmaktayım. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi. 1999 doğumlu futbolcu 4 sezon Gölcükspor’da oynadı. Gölcük ekibinden Yalova Hersekspor’a geçen Murat, 2 sezon önce Değirmenderespor’a transfer olmuştu.
Bugün 10:09 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:11 TSİ
Murat Yıldız, yeniden Değirmendere’de
İlimizin başarılı sağ beklerinden Murat Yıldız yeni sezonda da Değirmenderespor forması giyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz