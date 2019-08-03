Murat Yıldız, yeniden Değirmendere’de

İlimizin başarılı sağ beklerinden Murat Yıldız yeni sezonda da Değirmenderespor forması giyecek. Murat transferi ile ilgili olarak “2 yıldır formasını giydiğim Değirmenderespor ile tekrardan anlaşmış bulunmaktayım. Her iki taraf içinde hayırlısı olsun” dedi. 1999 doğumlu futbolcu 4 sezon Gölcükspor’da oynadı. Gölcük ekibinden Yalova Hersekspor’a geçen Murat, 2 sezon önce Değirmenderespor’a transfer olmuştu.