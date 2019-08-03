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Üni Hodri Meydan’da bayrak CEYLAN VE KALKAN’DA!

Üniversiteli Kocaelisporlu öğrencilerin yer aldığı Üni Hodri Meydan olağan genel kurulunu gerçekleştirdi.
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Eski başkan Enes Balta bayrağı Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Hukuk okuyan Serhan Ceylan ve Üsküdar Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler okuyan ÖmürcanKalkan’a devretti.Ortak başkanlar, görev süresi boyunca kendilerine öncülük eden Enes Balta’ya teşekkür ederken yeni dönemde de yukarıda aldıkları çıtayı aynı şekilde tutacaklarına inandığını ifade etti.

ÜNİ HODRİMEYDAN YÖNETİM KURULU

Furkan YAZICI-Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi

Berat ŞUEKİNCİ-Kimya Mühendisliği

Emre GAYGUSUZ- Makina Mühendisliği

Beytullah KÜÇÜK-Enerji Sistemleri Mühendisliği

Necati KIRTAY-Maliye

Enes TABAN-Makina Mühendisliği

Ahmet Emre AKBAŞ-Antrenörlük Eğitimi

Bugün 10:10 TSİ - Spor

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