Üni Hodri Meydan’da bayrak CEYLAN VE KALKAN’DA!

Eski başkan Enes Balta bayrağı Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Hukuk okuyan Serhan Ceylan ve Üsküdar Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler okuyan ÖmürcanKalkan’a devretti.Ortak başkanlar, görev süresi boyunca kendilerine öncülük eden Enes Balta’ya teşekkür ederken yeni dönemde de yukarıda aldıkları çıtayı aynı şekilde tutacaklarına inandığını ifade etti.
ÜNİ HODRİMEYDAN YÖNETİM KURULU
Furkan YAZICI-Siyaset Bilimi ve Kamu yönetimi
Berat ŞUEKİNCİ-Kimya Mühendisliği
Emre GAYGUSUZ- Makina Mühendisliği
Beytullah KÜÇÜK-Enerji Sistemleri Mühendisliği
Necati KIRTAY-Maliye
Enes TABAN-Makina Mühendisliği
Ahmet Emre AKBAŞ-Antrenörlük Eğitimi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz