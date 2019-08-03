Üni Hodri Meydan’da bayrak CEYLAN VE KALKAN’DA!

Eski başkan Enes Balta bayrağı Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Hukuk okuyan Serhan Ceylan ve Üsküdar Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler okuyan ÖmürcanKalkan’a devretti.Ortak başkanlar, görev süresi boyunca kendilerine öncülük eden Enes Balta’ya teşekkür ederken yeni dönemde de yukarıda aldıkları çıtayı aynı şekilde tutacaklarına inandığını ifade etti.

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