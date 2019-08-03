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Candede’ye anlamlı hediye

Kocaelispor’un Candede olarak bilinen taraftarı, şehrin sevilen simalarından Ahmet Aydın’a anlamlı bir hediye takdim edildi.
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Kocaelispor’un Candede olarak bilinen taraftarı, şehrin sevilen simalarından Ahmet Aydın’a anlamlı bir hediye takdim edildi. Ahmet Aydın “Nezih Ticaret’te çalışan iki güzel kardeşim Kadir ve Gökhan güzel bir hediye vererek beni çok mutlu ettiler. Kendilerine bu güzel armağanlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hediyelerini evimin en güzel köşesinde şakıyacağım. Allah’a emanet olun kalbi güzel kardeşlerim” dedi.

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