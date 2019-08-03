KASKF’nin belediye başkanları turu!

KASKF Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu, belediye balkanları ziyaretlerini sürdürüyor. Son genel kurulun ardından 5.dönemine adım atan Aydın ve yönetimi, yine aynı dönemlerde belediye başkanı seçilen isimleri tek tek ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar diledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Derince Belediye BaşkanıZeki Aygün ve KartepeBelediye BaşkanıMustafa Kocaman’ı ziyaret eden KASKF yönetimi, karşılıklı fikir alışverişinde de bulundu.