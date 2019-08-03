45 yaşındaki Bekirdere sahaya indi!

2019-2020 sezonunda Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Bekirderespor A takımı 26 kişiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın kaptanı ve kulübün başkanı Sabri Yıldız “45. yılımız camiamıza hayırlı olsun. Yeni sezonu açtık. 6 futbolcumuz işlerinden dolayı ilk antrenmana katılamadı. Öncelikli amacımız her zaman olduğu gibi bölgemiz gençlerine sahip çıkarak centilmenlik adı altında seyir zevki yüksek maçlar izletmek olacaktır” dedi.