2019-2020 sezonunda Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Bekirderespor A takımı 26 kişiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Takımın kaptanı ve kulübün başkanı Sabri Yıldız “45. yılımız camiamıza hayırlı olsun. Yeni sezonu açtık. 6 futbolcumuz işlerinden dolayı ilk antrenmana katılamadı. Öncelikli amacımız her zaman olduğu gibi bölgemiz gençlerine sahip çıkarak centilmenlik adı altında seyir zevki yüksek maçlar izletmek olacaktır” dedi.
Bugün 10:13 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 10:14 TSİ
45 yaşındaki Bekirdere sahaya indi!
2019-2020 sezonunda Kocaeli 1.Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Bekirderespor A takımı 26 kişiyle ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz