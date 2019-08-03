Solaklar yolu tertemiz oldu

Yol yapım, onarım ve bakım çalışmalarını titiz bir şekilde gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve caddelerdeki temizlik çalışmalarını da aralıksız yapıyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların temiz bir çevrede ulaşımını sağlaması amacıyla İzmit ilçesi Solaklar Yolu’nda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Özellikle ağır vasıta araçların kullandığı Solaklar Yolu’nda, yol ve kaldırımlardaki yabani otlar temizlenerek, ağaçların budaması yapıldı.
SOLAKLAR MEZBAHANESİNİN YOLU TEMİZLENDİ
Solaklar Işıkları ve İZAYDAŞ tesisleri arasındaki 2 kilometrelik kısımda gerçekleştirilen temizlik çalışmasında, yol ve kaldırımların her iki tarafında yabani otların biçimi yapıldı. Yol kenarındaki ağaçların budamasının da yapıldığı temizlik çalışmasında, tıkalı bulunan yağmursuyu kanallarının temizliği gerçekleştirildi.
40 PERSONEL GÖREV YAPTI
Büyükşehir Belediyesi personellerinin 4 gün boyunca, özverili çalışmasıyla gerçekleştirilen temizlik işleri, 40 personelle yapıldı. İzmit Solaklar Yolu genel olarak ağır vasıtalar tarafından kullanıldığı için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu belirli aralıklarla rutin bir şekilde temizliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz