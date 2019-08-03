Efe Tur servis aracı kiralayacak

Kocaeli'nin en büyük ulaşım firmalarından biri olan Efe Tur, servis aracı kiralayacağını duyurdu. Kocaeli'de 2012 model ve üstü P plakasız servis aracı kiralama ilanı yayınlayan Efe Tur firması 10 saat çalışma şartı koydu. Ayrıca araçlar 17+1 veya 27+1 koltuk sayısında olmalı. İrtibat için: 0530 773 3012- 0533 207 4066