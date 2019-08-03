Kocaeli'nin en büyük ulaşım firmalarından biri olan Efe Tur, servis aracı kiralayacağını duyurdu. Kocaeli'de 2012 model ve üstü P plakasız servis aracı kiralama ilanı yayınlayan Efe Tur firması 10 saat çalışma şartı koydu. Ayrıca araçlar 17+1 veya 27+1 koltuk sayısında olmalı. İrtibat için: 0530 773 3012- 0533 207 4066
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Efe Tur servis aracı kiralayacak
Kocaeli'nin en büyük ulaşım firmalarından biri olan Efe Tur, servis aracı kiralayacağını duyurdu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz