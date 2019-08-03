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KKTC'de asgari ücrete zam

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi. Buna göre asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu. KKTC’de asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu. Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.

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Yorumlar

(1)
01

Mülayim Çoksert - KKTC'de hayat TÜRKİYE'YE GÖRE % 30-40 pahalı.

Yanıtla . 0Beğen 03 Ağustos 11:08

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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