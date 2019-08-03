Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi. Buna göre asgari ücret, 250 TL artışla brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL oldu. KKTC’de asgari ücret, aylık brüt 3 bin 150 TL olarak uygulanıyordu. Kararla ilgili açıklama yapan Sucuoğlu, karar konusunda tüm paydaşlardan olumlu görüş aldıklarını söyledi.
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KKTC'de asgari ücrete zam
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücret miktarını belirledi.
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Yorumlar
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Mülayim Çoksert - KKTC'de hayat TÜRKİYE'YE GÖRE % 30-40 pahalı.
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