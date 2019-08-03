Kağıtspor dev adamlarını seçiyor

Basketbol branşında yeni sezon çalışmalarına hız veren Türkiye Basketbol 2.Ligi takımlarından Kağıtspor, A takım deneme antrenmanını İzmit 50. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirdi. Seçmelere Kocaeli’nden ve çevre illerden birçok genç katıldı. 2 gün süren ve toplamda 10 saatin üzerinde gerçekleşen antrenmanların ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Kağıtspor Basketbol Baş Antrenörü Hakan Köseoğlu, “Çok güzel günler bizleri bekliyor” dedi.

KOCAELİ VE ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN KATILIM

A takım deneme antrenmanları sonunda konuşan Kağıtspor Basketbol Baş Antrenörü Hakan Köseoğlu “Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirdiğimiz bu deneme antrenmanları bizim için çok güzel oldu. Antrenmanlarımızı ilimizden ve çevre illerden gelen yoğun katılım eşliğinde gerçekleştirdik. Aslına bakarsak bizim açımızdan sevindirici ve güzel bir olay bunun sayesinde güzel bir tarama yapmış olduk” şeklinde konuştu.