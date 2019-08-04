Marmara Masterlar Futbol Ligi’nde ilimizi temsil etmeye hazırlanan Bekirpaşa Masterlar ve Beylikbağı Masterler takımları bu akşam özel maç yapacak. Bekirpaşa ekibinin Gebze Beylikbağı takımını ağırlayacağı Mehmet Ali Kağıtçı’daki özel maç saat 20.00’de başlayacak.
Bugün 00:30 TSİ- Spor Güncelleme: Dün 10:46 TSİ
Bekirpaşa Master-Beylikbağı Master (20.00-Mehmet Ali Kağıtçı)
Marmara Masterlar Futbol Ligi’nde ilimizi temsil etmeye hazırlanan Bekirpaşa Masterlar ve Beylikbağı Masterler takımları bu akşam özel maç yapacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz