Bugün 00:30 TSİ - Spor

Bekirpaşa Master-Beylikbağı Master (20.00-Mehmet Ali Kağıtçı)

Marmara Masterlar Futbol Ligi’nde ilimizi temsil etmeye hazırlanan Bekirpaşa Masterlar ve Beylikbağı Masterler takımları bu akşam özel maç yapacak.