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Bekirpaşa Master-Beylikbağı Master (20.00-Mehmet Ali Kağıtçı)

Marmara Masterlar Futbol Ligi’nde ilimizi temsil etmeye hazırlanan Bekirpaşa Masterlar ve Beylikbağı Masterler takımları bu akşam özel maç yapacak.
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Marmara Masterlar Futbol Ligi’nde ilimizi temsil etmeye hazırlanan Bekirpaşa Masterlar ve Beylikbağı Masterler takımları bu akşam özel maç yapacak. Bekirpaşa ekibinin Gebze Beylikbağı takımını ağırlayacağı Mehmet Ali Kağıtçı’daki özel maç saat 20.00’de başlayacak.

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