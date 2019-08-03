41 Futbol KulübüU-16 takımı sporcuları burun operasyonu geçiren 41 Futbol Kulübü Koordinatörü ve aynı zamanda U-16’nın çalıştırıcısı Hasan Hüseyin Türe’yi hastanede yalnız bırakmayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. Türe’yi biran önce aralarında görmek istediklerini söyleyen futbolcuların ziyareti ile moral bulan Türe, tüm sporcularına ve kendisine ulaşarak geçmiş dileklerini ileten herkese teşekkür etti.
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Türe’ye futbolcularından ziyaret
41 Futbol KulübüU-16 takımı sporcuları burun operasyonu geçiren 41 Futbol Kulübü Koordinatörü ve aynı zamanda U-16’nın çalıştırıcısı Hasan Hüseyin Türe’yi hastanede yalnız bırakmayıp geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz