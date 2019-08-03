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İzmit'te komple kiralık bina

İzmit merkezde komple bina için kiralık ilanı yayınlandı.
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İzmit merkezde komple bina için kiralık ilanı yayınlandı. Kız öğrenci yurdu, kreş veya sağlık merkezi olmaya uygun olan bina 1400 metrekare alandan oluşuyor. İrtibat için: 0532 233 4260

Bugün 10:33 TSİ - Ekonomi

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